Новини

Майката на изчезналото на Витоша момиче: Не е избягала, по-скоро си е тръгнала

Продължава издирването на 20-годишната Стефани

08.11.2025 | 09:31 ч. 69
Снимка: БГНЕС

Продължава издирването на 20-годишната Стефани, изчезнала на Витоша. Момичето последно е видяно край резиденция „Бояна”. И тази сутрин планински спасители и доброволци тръгват към планината.

Майката на Стефани обясни пред NOVA, че дъщеря ѝ често ходи по планините, тренира спортно катерене и е подготвена физически.

„Не е избягала, по-скоро си е тръгнала от нещо. Имаше своите търсения и съмнения. Беше на кръстопът”, разказа майката. „Според мен го е планувала. Оставила е лични документи, телефон, на който има локация и мога да я видя къде е, ключове – всичко беше вкъщи”, разказа още майката. 

Тя вече е обходила Боянския водопад и Камен дел. Казва, че дъщеря ѝ от скоро прекъснала комуникация с приятелите си.

ПСС съветва доброволците да не тръгват без съгласуване. 

Стефани Вишоша изчезнало момиче
