Стойнев, БСП: Без мерки от кабинета смъртта на рафинерията в Бургас е предизвестена

Без предприемане на спешни мерки от страна на правителството животът на предприятието "Лукойл" е „предизвестен“. Това коментира пред БНТ Драгомир Стойнев от БСП. По думите му рафинерията в Бургас е на ръба да спре работа на 21 ноември.

„Има един възможен сценарий и това е наистина да имаме особен управител и поради тази причина трябваше да се промени законът. Следователно вчера се взе решение. Не бих казал, че е заради тази прословута швейцарска компания — в крайна сметка на всички беше ясно, че зад нея стои руско влияние,“ каза Стойнев.

Според него при наличието на санкции върху двете големи компании „Лукойл“ и „Роснефт“ българското правителство е трябвало да предприеме мерки.

„При положение, че има санкции върху двете огромни компании, българското правителство трябваше да предприеме някакви действия, защото ако не правехме нищо, на 21 ноември лека-полека животът в рафинерията "Лукойл" ще замре. Банките вече отказват, остана само една българска банка, която работи с „Лукойл“. Тоест смъртта е предизвестена“, каза Стойнев.

По думите му българското правителство е задължено да предприеме конкретни действия за управление на компанията, като се гарантира националният интерес и стабилността на енергийния сектор.

"Трябва да имаме дерогация, ако докажем, че не се насочват средства към Москва. В Германия „Роснефт“ се управлява от държавата от 2022 г. и затова те не получиха санкции", коментира Драгомир Стойнев.

По думите му, ако президентът Румен Радев наложи вето, ситуацията ще стане критична.

Той допълни, че българското правителство е забранило износа на дизел и авиационно гориво, за да гарантира сигурността на потребителите и бизнеса в страната, като подчерта необходимостта от дерогация и лицензиране на рафинерията при спазване на санкциите срещу Русия.

Според Стойнев настоящият коалиционен бюджет е социален и компромисен, като цели повишаване на доходите над инфлацията, включително минималната работна заплата и обезщетенията за майчинство. Той акцентира върху социалната справедливост и минимизирането на броя на социално бедните.

„Това е бюджет на компромиса. Не на безотговорността. В никакъв случай не е на безотговорността, защото всяка една от политическите сили направи големи компромиси. Аз благодаря на десните партии, които направиха доста компромиси, защото не е тайна, че този бюджет е социален. Както и да го погледнем, този бюджет е социален и може би това е необходимия бюджет. Може би няма идеален бюджет, няма перфектен бюджет, но бе необходимо наистина да направим така, че всички доходи да се вдигнат над инфлацията,“ каза Стойнев.

Той изтъкна, че минималната работна заплата ще бъде 50% от средната и вдигането на майчинството.

Стойнев отбеляза, че в сегашната нестабилна политическа обстановка БСП е един от най-стабилните фактори в управлението. Партията се характеризира с колективно взимане на решения и баланс между националния интерес и партийните политики.

„БСП винаги е правела компромиси в името на стабилността и националния интерес,“ заяви председателят на парламентарната група.

По думите ми за БСП е важно да има социална справедливост, да има по малко социално бедни, хората да имат равен шанс - да бъдат образовани и здрави.