Шофьор пострада, след като джип се обърна на пътя Казанлък - Стара Загора

Мъж на 68 години е пострадал, след като джип е самокатастрофирал на път I-5 - пътят между Казанлък и Стара Загора.

Инцидентът е станал днес в 09:46 часа в района на пътния възел при с. Ягода, в посока Стара Загора, съобщиха от полицията. По първоначална информация автомобилът, управляван от 68-годишния мъж, се е обърнал встрани от пътното платно.

На водача се оказва медицинска помощ. Извършена е проверка за употреба на алкохол, като пробата е отчела отрицателен резултат.

На място има полицейски екип, който изяснява причините за произшествието. Движението в района на инцидента не е затруднено, съобщи БНТ.