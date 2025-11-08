IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 24

Шофьор пострада, след като джип се обърна на пътя Казанлък - Стара Загора

Автомобилът се е обърнал встрани от пътното платно

08.11.2025 | 12:17 ч. 0
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Мъж на 68 години е пострадал, след като джип е самокатастрофирал на път I-5 - пътят между Казанлък и Стара Загора.

Инцидентът е станал днес в 09:46 часа в района на пътния възел при с. Ягода, в посока Стара Загора, съобщиха от полицията. По първоначална информация автомобилът, управляван от 68-годишния мъж, се е обърнал встрани от пътното платно.

На водача се оказва медицинска помощ. Извършена е проверка за употреба на алкохол, като пробата е отчела отрицателен резултат.

На място има полицейски екип, който изяснява причините за произшествието. Движението в района на инцидента не е затруднено, съобщи БНТ.

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

катастрофа Казанлък Стара Загора
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem