Почина Нобеловият лауреат Джеймс Уотсън, съоткривател на структурата на ДНК

Носителят на Нобелова награда за физиология и медицина Джеймс Уотсън, отличен за приноса си в откриването на структурата на ДНК, почина на 97-годишна възраст.

Смъртта му е настъпила в хоспис, обявиха от Cold Spring Harbor Laboratory в Лонг Айланд, където той работи дълги години.

Джеймс Уотсън е сред откривателите на структурата на ДНК през 1953 г. Този пробив е постигнат, когато роденият в Чикаго изследовател е едва на 24 години. Заради постижението той е уважавана личност в света на науката в продължение на десетилетия. Към края на живота си обаче Уотсън се сблъска с професионална критика заради обидни изказвания, сред които и твърдението, че чернокожите са по-малко интелигентни от белокожите, припомня Асошиейтед прес.

Уотсън подели Нобеловата награда за 1962 г. с британците Франсис Крик и британеца Морис Уилкинс за откритието, че дезоксирибонуклеиновата киселина (ДНК) представлява двойна спирала, изградена от две вериги, увиващи се една около друга.

То е революционно, като веднага показва как се съхранява наследствената информация и как клетките дублират ДНК при деленето си, отбелязва Асошиейтед прес.

Дори и за хора, които не се занимават с научна дейност, двойната спирала се превърна незабавно в разпознаваем символ на науката, появявайки в творби на Салвадор Дали и върху британска пощенска марка.

Откритието помогна за по-нови разработки, свързани с лечениено на болести, идентифициране на човешки останки, установяване на заподозрени за извършване на престъпления чрез ДНК проби, проследяване на родословни дървета и др.. Също така повдигна и редица етични въпроси, отбелязва Асошиейтед прес.

“С Франсис Крик направихме откритието на века, това беше много ясно", казва Уотсън, цитиран от Асошиейтед прес. По-късно той написа: "Нямаше как да предвидим експлозивния ефект на двойната спирала върху науката и обществото".

(БТА)