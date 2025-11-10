Теодора Димова за 10 ноември: Партийният преврат е бил подготвян години преди това

Десети ноември 1989 г. е ключова дата в съвременната българска история. Този ден поставя началото на прехода на България от тоталитарен комунистически режим към демокрация и пазарна икономика.

"Тази дата е много разнопосочна. За едно събитие не може да има само една гледна точка. За мен и за хората около мен това беше, че свободата е дошла. Толкова бяхме стъписани, че дори не можехме да повярваме. Бяхме толкова неподготвени за свободата, че си казвахме, че ще станем Швейцария на Балканите след 5 години", сподели писателят Теодора Димова в предаването "България сутрин".

Тя разказа, че хората тогава са смятали, че свободата е дошла с премахването на Тодор Живков и няма нужда да я защитават.

Не бяхме готови за свободата

"Приехме я като даденост, не бяхме подготвени за нея. Играхме масовка, живеехме по площадите, по митингите по улиците, докато нещата са се случвали по друг начин. Вътрешният партиен преврат е бил подготвян години преди това. Комунистическата партия подмени Тодор Живков с Петър Младенов", обясни писателят пред Bulgaria ON AIR.

Димова поясни, че не само сме били неподготвени, а абсолютно изместени от реалността.

"Как можеш да смяташ, че свободата е дошла завинаги", попита риторично писателят.

Лъжата зад свободата

"Започнахме да виждаме, че нещата не са така, както ни се представят пред екраните. Бяхме излъгани. До този момент някаква част от нашето съзнание не е била будна, не сме си давали сметка за какво става дума. Толкова сме били манипулирани от предишния режим", коментира тя.

Димова отбеляза, че от един вътрешнопартиен преврат днес ние сме в НАТО, член сме на Европейския съюз (ЕС), на Шенген и ще станем и част от Еврозоната.

По думите ѝ годините в началото на 90-те са били пълни с еуфория и надежда, но "да разбереш, че хоризонтите на надеждата са декор е катастрофално".

"Нашият народ много лесно се поддава на манипулация, но и пропагандата е много силна, особено с влизането в Еврозоната", добави писателят.