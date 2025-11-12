Детето, блъснато от трамвай, е в добро състояние

Днес, около 13:35 ч., е подаден сигнал за инцидент между трамвай и дете в района на ул. „Граф Игнатиев“ и ул. „Солунска“. По първоначална информация, 11-годишното дете е било контактно към момента на пристигане на екипите и е прегледано на място. По информация на оператор от детска противошокова зала - УМБАЛСМ “Пирогов” детето е в добро общо състояние и в момента се провеждат допълнителни изследвания. С него е бил и възрастен придружител, който не е пострадал, съобщават от Столична община.

Заместник-кметът по транспорт и градска мобилност Виктор Чаушев беше своевременно уведомен за случая. По предоставената му информация от "Столичен електротранспорт“ ЕАД, водачът на трамвая е жена с 20-годишен професионален опит.

В момента се извършва преглед на записите от камерите в района, които ще дадат по-точна представа за обстоятелствата, при които е възникнал инцидентът.

Столична община е в постоянна координация с компетентните органи и очаква резултатите от проверката, за да бъдат изяснени всички факти по случая, отбелязват от общината.