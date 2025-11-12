IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Инцидент в София: Трамвай блъсна момиче на пл. "Славейков" СНИМКИ/ВИДЕО

Движението на трамваите в района е спряно

12.11.2025 | 14:36 ч. Обновена: 12.11.2025 | 15:01 ч. 6

Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Трамвай, движещ се по линия 10, блъсна момиче на 11 години на столичния площад “Славейков”. Видео от инцидента вече се разпространява в социалните мрежи.

На място са пристигнали полиция, медици и огнеборци. Служители на реда отцепват района, а в участъка са се събрали и много минувачи.

Заради инцидента в момента трамваите са спрели. 

От СДВР потвърдиха случая и допълват, че момичето е било на колело. По първоначална информация детето е добре, било е прегледано на място, където все още има полицейски екипи.

От Центъра за спешна медицинска помощ в София съобщиха, че сигналът е постъпил в 13:35 ч., а в 13:40 линейката е била на място. 

Медицинският екип е установил, че пострадалото около 10-годишно момиче вече е транспортирано до лечебно заведение. Екипът е оказал на място помощ на ватмана – жена на 51 г., на която е предложена хоспитализация, но тя е отказала. 

Пострадалото момиче е транспортирано в болница "Пирогов", казаха за БТА от лечебното заведение. Извършват се необходимите прегледи и изследвания на детето.

трамвай блъснат пешеходец София площад Славейков
