Инцидент в София: Трамвай блъсна момиче на пл. "Славейков" СНИМКИ/ВИДЕО

Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg 1 / 9 / 9

Трамвай, движещ се по линия 10, блъсна момиче на 11 години на столичния площад “Славейков”. Видео от инцидента вече се разпространява в социалните мрежи.

На място са пристигнали полиция, медици и огнеборци. Служители на реда отцепват района, а в участъка са се събрали и много минувачи.

Заради инцидента в момента трамваите са спрели.

От СДВР потвърдиха случая и допълват, че момичето е било на колело. По първоначална информация детето е добре, било е прегледано на място, където все още има полицейски екипи.

От Центъра за спешна медицинска помощ в София съобщиха, че сигналът е постъпил в 13:35 ч., а в 13:40 линейката е била на място.

Медицинският екип е установил, че пострадалото около 10-годишно момиче вече е транспортирано до лечебно заведение. Екипът е оказал на място помощ на ватмана – жена на 51 г., на която е предложена хоспитализация, но тя е отказала.

Пострадалото момиче е транспортирано в болница "Пирогов", казаха за БТА от лечебното заведение. Извършват се необходимите прегледи и изследвания на детето.