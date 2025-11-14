IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Откриха мъж на шосе с травма на главата, по-късно е починал в болница

Изясняват се причините за смъртта му

14.11.2025 | 15:06 ч.
Мъж на 45 години от село Дреновец, община Ружинци, е забелязан да лежи в безпомощно състояние с травма на главата на шосето в селото, след което е откаран с линейка в болница във Видин. 

При предприетите реанимационни действия там мъжът е починал, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Видин. 

Сигналът за лежащ на пътя човек е подаден в късните часове на 13 ноември от преминаващ по него шофьор на товарен автомобил. Незабавно към мястото бил изпратен екип на Районното управление на МВР от Белоградчик и линейка. На място медиците констатирали травма на главата и откарали пострадалия в болницата във Видин, където той починал. 

На мястото на произшествието бил направен оглед от оперативна полицейска група. 

По случая е заведено досъдебно производство и е уведомена Окръжна прокуратура Видин. Предстои аутопсия на тялото, при която да се изясни каква е причината за смъртта и как е получена травмата, уточниха от полицейската дирекция в града.   

 

Тагове:

село Дреновец починал мъж Видин ОДМВР-Видин
