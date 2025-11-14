IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 113

БАБХ запечата нерегистриран обект на борса "Слатина", съхранявали 9 тона месо

Пилешките бутчета, свинските джолани, филе и риба ще бъдат унищожени

14.11.2025 | 19:21 ч. Обновена: 14.11.2025 | 19:36 ч. 0
БГНЕС, архив

БГНЕС, архив

Инспектори на Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) София–град извършиха проверка на обект, разположен на борса "Слатина", по искане на Главна дирекция "Фискален контрол" към Националната агенция за приходите (НАП), съобщиха от Агенцията.

В резултат на извършените проверки е установено, че фирмата, стопанисваща обекта, не е регистрирана като наемател на територията на борсата съгласно изискванията на Закона за храните (ЗХ). Към момента на проверката в обекта са открити около 9 тона замразени храни, включително пилешки бутчета, свински джолан, свинско филе, и риба треска.

Свързани статии

Установено е, че пилешките бутчета са с изтекъл срок на годност, а за останалите продукти липсва пълна и коректна документация, удостоверяваща произход и съответствие със законовите изисквания.

Поради липса на регистрация на обекта по Закона за храните, същият е запечатан, а всички налични количества храни ще бъдат насочени за унищожаване под контрола на БАБХ.

Инспекторите на ОДБХ София–град продължават последващите проверки, включително по проследяване на доставчиците на установените пратки.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

БАБХ нерегистриран обект борса Слатина месо
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem