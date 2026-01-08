Вижте как САЩ залови "бягащия" кораб "Маринера", плаващ с фалшиво име и флаг ВИДЕО

В сряда, точно преди обяд, докато санкционираният петролен танкер "Маринера" се е борил с четириметрови вълни и силни ветрове в Северния Атлантик, американските специални сили са нанесли удар. Спускайки се със специализирани хеликоптери MH-6 Little Bird, военноморски тюлени, транспортирани от 160-ти авиационен полк за специални операции на американската армия, се качиха на борда и бързо поеха контрола над кораба и екипажа му.

Популярното подразделение, известно като "Нощни преследвачи", беше подкрепено от американска и британска военна техника, включително военни кораби, шпионски самолети, изтребители и бойни кораби.

Според The Times САЩ и Великобритания са започнали да планират мисията за превземане на Marinera преди около седмица. Разбира се, че американски войници и оборудване са били докарани със самолет във Великобритания и разположени във военновъздушните бази на Кралските военновъздушни сили, преди евентуално да бъдат прекарани до местоположението на танкера от американски разрушители.

В рамките на часове след успешното залавяне на кораба, САЩ обявиха, че са заловили друг санкциониран кораб, "София", в едновременна операция в Карибите. Записи от нападението в стил командоси показват войници, въоръжени с пушки, които бързо се качват на палубата от хеликоптери "Блек Хоук".

Преследване през Атлантика

В продължение на две седмици бреговата охрана на САЩ преследваше "Маринера", свързан с Венецуела кораб, известен преди като "Бела-1", през открито море, след като той се изплъзна покрай блокада в Карибите.

Танкерът беше издирван за предишен превоз на петрол в нарушение на санкциите срещу Иран, през Суецкия канал и Гибралтарския проток, и Венецуела.

С приближаването на бреговата охрана, той набързо промени името си и се преименува на руски кораб в опит да обърка властите и да поиска защита от Кремъл. Моряци нарисуваха грубо руско знаме и фалшиво име отстрани на кораба, преди той да избяга през Атлантика.

Великобритания и съюзниците от НАТО започнаха да наблюдават кораба, който не превозваше петрол, докато се насочваше към убежище в Русия през пропастта между Исландия и Обединеното кралство.

Курсът му през Атлантика подсказваше, че се опитва да достигне руското арктическо пристанище Мурманск.

За да усложнят нещата, докато плаваше около британски води вчера, руски военноморски кораб и подводница бяха разположени, за да осигурят ескорт, според американски служители.

Американски специални части пристигат във Великобритания

Докато корабът плаваше през Атлантика, американските сили започнаха да струпват военни самолети във Великобритания, което показва, че подготовката за операция е в ход.

Флотилия от най-малко 14 транспортни самолета C-17 Globemaster и два тежко въоръжени бойни кораба AC-130J Ghostrider кацнаха в три бази на Кралските военновъздушни сили в Съфолк и Глостършир, започвайки в събота.

Носеха се слухове, че Globemasters са превозвали поне пет хеликоптера MH-60M Black Hawk и един MH-47G Chinook, които се използват за операции на специалните сили.

Някои от транспортните самолети са излетели от Форт Кембъл в Кентъки, където се намират "Нощните преследвачи", което показва, че Великобритания е била използвана като база за нападението над танкера.

Тренировъчните учения в една от британските авиобази във вторник подхраниха допълнително очакването за операция, когато елитни американски войници бяха видени да се спускат по въже от самолет CV-22B Osprey с наклонен ротор в учение по бързо въже и спасяване.

Самолетите са причислени към 7-ма ескадрила за специални операции на ВВС на САЩ, която е специализирана в инфилтрация, извличане и снабдяване на далечни разстояния.

Според The Times притокът на разнообразна военна техника е типичен преди операциите на САЩ, за да се дадат на планиращите възможно най-много възможности преди разполагането на войски и оборудване.

Вихрушка от военни полети

В понеделник британски, френски и американски военни самолети бяха видени в уебсайтове за проследяване на полети, насочващи се на запад над Ирландия и Шотландия към Атлантика, за това, което изглежда е било разузнавателни полети, наблюдаващи "Маринера".

Разузнавателен самолет RAF Rivet Joint, който прихваща и анализира сигнали и електронно разузнаване за военни операции, беше разположен във вторник, за да събира информация от кораба.

Часове преди залавянето на танкера, данните за полетите показаха по-нататъшна вихрушка от активност на военни самолети на Обединеното кралство и САЩ, като много от тях излитаха от RAF Mildenhall в Съфолк и RAF Fairford в Глостършир.

Изглежда, че шпионските самолети Poseidon P-8 са следили танкера и руската подводница денонощно, докато самолети KC-135R Stratotanker, използвани за зареждане с гориво във въздуха, прелитаха над източното крайбрежие на Шотландия към Исландия. Три американски самолета Pilatus U-28A Draco, използвани от Командването на специалните операции на САЩ за разузнавателни и специализирани мисии, също напуснаха същата авиобаза и полетяха на север покрай източното крайбрежие на Шотландия.

Нападението

Първият признак на проблеми за танкера дойде в 11:26 ч., когато той рязко забави постоянния си курс към Русия и рязко зави на юг, преди да изчезне от местата за проследяване.

Към 13:00 ч. нападението започна, рискувайки сериозен сблъсък между Вашингтон и Москва, тъй като руските военноморски средства се придвижваха към танкера.

Снимки, направени от екипажа, които бяха публикувани от руски медии, показват "Нощните преследвачи" да се реят над палубата в своя хеликоптер Little Bird, преди войските да бъдат кацнали на кораба.

Според американски официални лица, американски изтребители F-35 и тежко въоръжени бойни самолети AC-130J Ghostrider кръжаха в небето, за да подкрепят операцията по абордажа. Въздушната огнева мощ е била счетена за необходима заради руските военни активи наблизо.

The Times разбира, че в операцията са участвали и два американски разрушителя клас Arleigh Burke. Военните кораби са били разположени от американската военноморска база Rota на испанското атлантическо крайбрежие и вероятно са транспортирали войници и самолети от специалните сили от британските авиобази до местоположението на танкера.

Великобритания потвърди, че е предоставила "подкрепа" на американските сили по време на нападението, включително "базиране на американски военни активи" след искане за помощ от Вашингтон.

Освен Rivet Joint, е бил разположен и танкерът RFA Tideforce. Един от четирите танкера клас Tide, които са в експлоатация в рамките на Кралския флотски спомагателен корпус, той е бил там, за да осигурява гориво на американските активи, участващи в мисията.

Джон Хийли, министърът на отбраната, заяви, че Великобритания и САЩ успешно са прехванали "зловещия" кораб, който е "подхранвал тероризъм, конфликти и страдания от Близкия изток до Украйна".

Той похвали "безпроблемно изпълнената операция", която според него е доказала "дълбочината на нашите отбранителни отношения" със САЩ.