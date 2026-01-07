Българин от Венецуела за режима на Мадуро: Този господин е нелегален, тук цари радост

Българският балетмайстор Румен Рашев, който е живял 28 години във Венецуела, говори за режима на Мадуро след специалната операция на САЩ.

"Венецуела в момента изпитва радост. Не можете да си представите какво означаваха 26 г. с тази диктатура. И аз го живях. Минах през всички газове, бомби, видях труповете, видях всичко – беше като филм на ужасите", каза Румен пред bTV.

"Този господин е нелегален. Госпожа Ваня Григорова казваше, че той е президент – не е. На 28 юли 2024 г. имаше избори, които той загуби - със 70% спечели Едмундо Гонсалес. Никога не се показаха никакви документи за гласуване – просто се обяви след 2 дни „аз съм президент" и готово". Така че това беше абсолютна и нелегална диктатура. И другото – той е колумбиец, той не може да бъде президент на Венецуела, тъй като не е венецуелец по рождение".

За да онагледи репресиите от режима, той сподели, че получава заплата от 20 долара след 25 г. на преподаване като професор в университет във Венецуела. Учениците му също са напуснали пределите на страната.

"Това за мен е първа крачка, която блестящо изпълниха американците. Блестящо изпълниха тази специална операция. Той не е отвлечен, той е арестуван – за главата му има 50 милиона долара награда като престъпник. Така че той не е отвлечен, знае се къде е, вчера мина първото дело", каза още Румен.

След края на американската операция на венецуелска почва вицепрезидентката Делси Родригес встъпи в длъжност като държавен глава.

"Това възприемаме като процес и като едно очакване, което трябва да продължи. Не може да се смени от днес за утре властта, тъй като те имат всичко – имат Върховния съд, Избирателния съд, имат министерствата, имат военните, всичко е в техни ръце и не можете да си представите колко е корумпирано", смята той.

И каза, че се надява да не се стигне до ескалация на напрежението и гражданска война.