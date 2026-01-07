САЩ догони венецуелския танкер, бягащ към Русия, и го щурмува ВИДЕО

Бреговата охрана на САЩ е провела операция по задържането на петролния танкер "Маринера" край бреговете на Латинска Америка, съобщи Ройтерс, позовавайки се на източници.

Според тях операцията е започнала след двуседмично преследване на танкера в Атлантическия океан. Това е вторият опит за задържане на кораба през последните часове от американските военни сили.

⚡ A boarding team is currently attempting to land on the Russian tanker "Marinera," which is being pursued by the U.S. Coast Guard. pic.twitter.com/RVjOuVrO4A — Aurora Borealis 🤫 (@aborealis940) January 7, 2026

В часовете преди залавянето на танкера, данните за полетите показваха бурна активност на американски военни самолети над Северния Атлантик между Великобритания и Исландия. Самолети KC-135R Stratotanker, които се използват за презареждане с гориво във въздуха, бяха забелязани да излитат и кацат на базата RAF Mildenhall от рано тази сутрин, прелитайки над източния бряг на Шотландия към Исландия. След това те се обърнаха над океана, преди да се върне към Великобритания, което вероятно показва, че е завършил мисии за презареждане с гориво.

Разузнавателни самолети P-8 Poseidon наблюдават движението на танкера денонощно. Няколко са били видени да излитат от Mildenhall, преди да изключат тракерите си над океана.

Самолетът, оборудван с усъвършенствани сензори, е способен да презарежда с гориво във въздуха, което му позволява да извършва продължителни патрули.

Три американски самолета Pilatus U-28A Draco, използвани от Командването на специалните операции на САЩ за разузнавателни и специализирани мисии, също излетяха от същата авиобаза и прелетяха на север покрай източното крайбрежие на Шотландия.

Руският държавен телевизионен оператор RT съобщи, че изглежда американските сили се опитват да се качат на борда на петролния танкер "Маринера" от хеликоптер

Ройтерс не можа веднага да потвърди репортажа на RT, който публикува и изображение на хеликоптер, кръжащ близо до кораба.

RT цитира неназован източник, който казва, че кораб на бреговата охрана на САЩ е следил танкера и че вече е извършен опит за задържането му по време на буря.

🇺🇸🇷🇺 BREAKING! U.S. Regime forces committing an act of piracy boarding the Russian-flaged oil tanker "Marinera" in Northern Atlantic! pic.twitter.com/oCVyhWZ9Rw — Syrian Girl (@Partisangirl) January 7, 2026

Руското външно министерство заяви, че корабът, който сега плава под руски флаг, е в международни води и действа в съответствие с международното морско право. То призова западните страни да зачитат правото на кораба на свобода на корабоплаване.

Смята се, че "Маринера" се опитва да достигне руското арктическо пристанище Мурманск.

Преди опита за задържане Русия разположи военноморските си сили, за да ескортира танкера на фона на нарастващите спекулации, че предстои операция на САЩ.

Министерството на външните работи на Москва заяви:

"Нашият кораб плава в международните води на Северния Атлантик под държавния флаг на Руската федерация и в пълно съответствие с нормите на международното морско право. По неясни за нас причини, на руския кораб се обръща засилено и очевидно непропорционално внимание от страна на военните на САЩ и НАТО, въпреки мирния му статут. Очакваме, че западните страни, които декларират ангажимента си за свобода на корабоплаване в открито море, самите те ще започнат да се придържат към този принцип."

"Маринера", известна преди като "Бела 1", е част от така наречения "сенчестия флот", превозващ петрол в нарушение на санкциите. От 2020 г. насам танкерът е плавала под шест имена и под пет държавни флага. Сред тях е фалшив флаг на Гвиана и три други, класифицирани като "флагове на удобство" - държави, които позволяват на корабите да се регистрират с минимален надзор.

Последната информация за проследяване, получена чрез TankerTrackers, показва, че "Маринера" променя курса си на изток-югоизток след прехващането, като службата предполага, че може да се движи в посока Шотландия.