IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 20

Снегът затруднява движението в София

От ЦГМ предупредиха, че са възможни закъснения в движението на градския транспорт

08.01.2026 | 07:54 ч. Обновена: 08.01.2026 | 08:49 ч. 40
Снимка: ЦГМ

Снимка: ЦГМ

Интензивен сняг тази сутрин затрудни придвижването в София.  

През нощта валя дъжд, но около 04:00 часа премина в сняг. Рязко паднаха и температурите.

През нощта са извършени обработки със смеси срещу заледяване, както и бутане на снежна маса по основни улици и булеварди в града, съобщиха от Столична община.

Към момента 109 снегопочистващи машини са на терен. 

В природен парк Витоша е извършено опесъчаване на пътищата „кв.Драгалевци - хижа Алеко“ и кв.“Бояна – мостност Златните мостове“.

Към момента движението на тролейбусни линии 1 и 5 и автобусни линии 74,77,82, 86 и 101 е възстановено.

Eдинствено трамвай №6 не се движи по обичайния маршрут заради обледяване на релсовия път. 

От Центъра за градска мобилност (ЦГМ) публикуваха във фейсбук предупреждение, че заради зимните метеорологични условия трафикът в града е затруднен и са възможни закъснения в движението. От ЦГМ допълват, че пътуващите трябва да предвидят повече време, когато планират пътуването си.

 

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

сняг движение София
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem