Снегът затруднява движението в София

Интензивен сняг тази сутрин затрудни придвижването в София.

През нощта валя дъжд, но около 04:00 часа премина в сняг. Рязко паднаха и температурите.

През нощта са извършени обработки със смеси срещу заледяване, както и бутане на снежна маса по основни улици и булеварди в града, съобщиха от Столична община.

Към момента 109 снегопочистващи машини са на терен.

В природен парк Витоша е извършено опесъчаване на пътищата „кв.Драгалевци - хижа Алеко“ и кв.“Бояна – мостност Златните мостове“.

Към момента движението на тролейбусни линии 1 и 5 и автобусни линии 74,77,82, 86 и 101 е възстановено.

Eдинствено трамвай №6 не се движи по обичайния маршрут заради обледяване на релсовия път.

От Центъра за градска мобилност (ЦГМ) публикуваха във фейсбук предупреждение, че заради зимните метеорологични условия трафикът в града е затруднен и са възможни закъснения в движението. От ЦГМ допълват, че пътуващите трябва да предвидят повече време, когато планират пътуването си.