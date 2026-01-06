Няма дума "евра", ето как да съкращаваме новата валута

От Институтът за български език "Проф. Любомир Андрейчин" към Българската академия подчертаха, че в българския книжовен език правилната форма за изговаряне и изписване на новата валута на България е "евро", а не "евра". В ежедневната устна и писмена реч формата "евра" се счита за некнижовна и неправилна, заявиха от Института в официални езикови указания за правилното изписване и съкращаване на думите "евро", "цент", "евроцент" и "стотинка".

Препоръките са изготвени по запитване на Министерството на образованието и науката и имат за цел да наложат единен стандарт в официалната документация, образованието, медиите и публичната комуникация.

От Института уточняват, че в нормативните текстове, свързани с еврото, се използват няколко наименования: „евро" за основната парична единица, „цент" и "евроцент" за разменните единици, както и "стотинка". Именно думата "стотинки" ще бъде изписана върху националната страна на българските евромонети с номинал под 1 евро, като елемент от националната идентичност, заедно с надписа "БЪЛГАРИЯ" на кирилица.

Важно уточнение е, че думата "евро" няма форма за множествено число. Затова правилни са изрази като "двайсет евро", "няколко евро", "цените са в евро", независимо от числовата стойност. Това правило има особено значение в преходния период с двойно обозначаване на цените и е насочено най-вече към медиите, търговците, образователните институции и администрацията.

По отношение на съкращенията Институтът препоръчва те да се съобразяват с правилата на българския книжовен език: "евро" се съкращава като "е.", "цент" – "ц.", "евроцент" – "е.ц.", а "стотинка" и "стотинки" – "ст.". Така се цели избягване на разнобоя и неправилните съкращения, които вече се срещат в публичното пространство.