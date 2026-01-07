IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Възрастна даде всичките си пари в левове и в евро на ало измамници

Получила обаждане от мъж, представил се за полицай

07.01.2026 | 17:37 ч. 24
БГНЕС

БГНЕС

Възрастна жена от град Бяла, област Русе, е дала пари на телефонни измамници, съобщиха от областната дирекция на МВР в Русе. 

В районното полицейско управление в Бяла бил подаден сигнал, че телефонни измамници убедили вчера възрастната жена да им предаде наличните си пари в левове и в евро.

Тя получила обаждане от мъж, който се представил за полицай. Той ѝ обяснил, че трябва да предаде спестяванията си на полицията, защото престъпна група възнамерява да ѝ ги открадне.

Така за нейна защита бил изпратен "служител", на когото тя предала наличните си пари. Нанесените щети се уточняват. По случая се води разследване.

Последното подобно престъпление, регистрирано в Русенско, е от средата на миналия месец. Тогава възрастна русенка даде 5000 лева на телефонни измамници

МВР измама евро Русе
