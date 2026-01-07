IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 85

Русия гневно за залавянето на "Маринера": Нямате право!

Москва обвини САЩ в нарушаване на Конвенцията на ООН от 1982 г.

07.01.2026 | 17:08 ч. Обновена: 07.01.2026 | 17:08 ч. 7
Русия гневно за залавянето на "Маринера": Нямате право!

Руското министерство на транспорта потвърди задържането на кораба "Маринера" от САЩ.

"Днес, около 15:00 ч. московско време, сили на ВМС на САЩ се качиха на борда на кораба "Маринера" в открито море. Контактът с него е прекъснат", съобщи Русия. 

В отговор на изземването на Bella 1/Marinera, руското министерство на транспорта обвини САЩ в нарушаване на Конвенцията на ООН по морско право от 1982 г.

Свързани статии

"Никоя държава няма право да използва сила срещу кораби, надлежно регистрирани в юрисдикцията на други държави", се добавя гневно в позицията на Министерство на транспорта на Руската федерация.

Според него танкерът "Маринера" е получил временно разрешение за плаване под руски държавен флаг на 24 декември.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Маринера танкер САЩ Русия Венецуела
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem