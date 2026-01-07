Русия гневно за залавянето на "Маринера": Нямате право!

Руското министерство на транспорта потвърди задържането на кораба "Маринера" от САЩ.

"Днес, около 15:00 ч. московско време, сили на ВМС на САЩ се качиха на борда на кораба "Маринера" в открито море. Контактът с него е прекъснат", съобщи Русия.

В отговор на изземването на Bella 1/Marinera, руското министерство на транспорта обвини САЩ в нарушаване на Конвенцията на ООН по морско право от 1982 г.

"Никоя държава няма право да използва сила срещу кораби, надлежно регистрирани в юрисдикцията на други държави", се добавя гневно в позицията на Министерство на транспорта на Руската федерация.

Според него танкерът "Маринера" е получил временно разрешение за плаване под руски държавен флаг на 24 декември.