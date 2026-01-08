Плати, за да се молиш: Как Руската православна църква прави вярата по-скъпа

В цяла Русия цената на църковните обреди се е увеличила рязко от началото на пълномащабното нахлуване в Украйна. "Доброволните дарения" за сватби, погребения и кръщенета се увеличават много по-бързо от инфлацията, въпреки че търсенето на погребални услуги нараства на фона на увеличаващите се загуби по време на войната. Руската служба на RFE/RL, Радио Свобода, разгледа как Руската православна църква е повишила цената на вярата.

Когато Анастасия, жителка на Копейск в Челябинска област, Русия, отишла да поръча заупокойни молитви за починали роднини, тя била смаяна от новите цени. Преди две години тя плащала 100 рубли (1,25 долара) на име за една година. Сега същата молитва струва 5000 рубли (62 долара) на име.

"Видях ценовата листа и замръзнах", споделя тя пред репортери. "Преди давах 1000 рубли [12,50 долара] и изброявах десет имена. Сега са 5000 само за едно. Не можех да повярвам."

В нейната църква така наречените "доброволни дарения", които енориашите правят за религиозни обреди, се увеличиха рязко миналата зима. В цяла Русия цената на църковните служби се е увеличила с близо 40 процента от началото на пълномащабната война, според скорошен анализ на рускоезичната служба на The Moscow Times.

Наричането на тези плащания "дарения" е донякъде погрешно, твърди протойерей Андрей Кордочкин, бивш енорийски настоятел. На практика те функционират по-скоро като цени. Сумите обикновено се определят от настоятеля на църквата и варират в зависимост от региона.

"Едва ли е изненадващо, че в централна Москва сумите са по-високи, отколкото в селските райони", отбелязва той.

Енориашите в Москва потвърдиха тенденцията. Поменните служби струват повече, свещите и иконите са по-скъпи, а таксите за кръщене могат да достигнат хиляди рубли. Някои приемат увеличенията като неизбежно следствие от времето. Други пък казват, че тайнствата трябва да струват само толкова, колкото човек може да си позволи.

Най-стръмните покачвания на цените, изпреварващи официалната инфлация, са засегнали най-често търсените обреди: кръщения, сватби и погребения

Търсенето на погребални услуги се е увеличило; според оценки на Meduza и Mediazona, над 200 000 руски войници са били убити в началото на пълномащабното нахлуване на Москва в Украйна.

По-голямата част от парите, събрани от църквите, остават на енорийско или епархийско ниво, според Николай Митрохин, социолог и историк на религията. Руската православна църква действа като мрежа от юридически независими субекти, обясни той. Само малка част от енорийските приходи текат нагоре, а още по-малка част достига до Московската патриаршия, която има свои собствени източници на финансиране.

Кордочкин каза, че има практически причини за нарастващите "дарения". Църквите са изправени пред по-високи сметки за комунални услуги и други оперативни разходи, а заплатите на персонала трябва да са в крак с инфлацията. В някои епархии, добави той, енориите също са длъжни да правят по-големи редовни плащания на епархийските власти.

Според източници, запознати с църковните финанси, някои епархии вече набират препоръчителни суми за дарения веднъж годишно чрез централизирани решения, отчасти за да се избегнат несъответствия между съседни църкви, които биха могли да объркат или разочароват енориашите.

Въпреки това, предупреди Кордочкин, има тънка граница, която трябва да се спазва. Свещениците са отговорни не само за духовния живот, но и за подкрепата на служителите и за функционирането на църквите, отбеляза той.

"Но е от основно значение хората, които идват на църква, да не се чувстват сякаш влизат в магазин", отбелязва той.