Блокирано е движението на "Капитан Петко войвода" и "Илинден – Ексохи"

Причина е протестът на гръцките фермери

08.01.2026 | 10:18 ч.
Ограничено е движението за всички моторни превозни средства в двете посоки на ГКПП "Капитан Петко войвода" поради протест на гръцки граждани, съобщиха от АПИ.

Също е ограничено движението за МПС над 12 т по пътя Симитли – Гоце Делчев при км 106 през ГКПП "Илинден – Ексохи" отново поради протест на гръцки граждани. Водачите изчакват на място.

На национална среща в Малгара край Солун, продължила почти четири часа, протестиращите гръцки земеделци заплашват днес и в петък да засилят протестните си действия и в продължение на 48 часа да предприемат пълна блокада на магистралите, на обиколните пътища и на всички гранични пунктове в Гърция.

Протестът на фермерите започна на 3 декември.

Гърция протест фермери
