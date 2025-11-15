Има ли формула за справяне с детската агресия?

Детската агресия не е проблем от вчера. Агресията я има и тя е обществен проблем, на мнение е директорът на Професионалната гимназия по техника и мениджмънт "Христо Ботев" в Ботевград Иван Николов. Той коментира проблема в съботното издание на "България сутрин".

Лек срещу агресия

По думите на Николов не е трудно да се намери лекарство срещу агресията.

"Винаги опитваме да търсим проблема извън нас. Лекарството срещу агресията в училище сме ръководителите на образователни институции, учителите, не бих изключил семейната среда, обществото ни. Трябва да намерим приложение на лекарството, така че младите хора да овладеят тези крайни реакции", обясни Николов.

Според него ролята на образователната институция е и да довъзпитава. Николов добавя, че агресията се наблюдава още от ранните детски години в градината, след това в началните училища.

"В гимназията при нас идват на 14-годишна възраст. Млади хора, които имат формирани навици или са без такива. Има процент ученици, които идват с дефицити от семейството, по отношение на отглеждането. Има ученици без добра семейна среда. Можем да търсим проблема в тези деца още в детските години", каза още Николов за Bulgaria ON AIR.

Спортът има ключова роля

"Аз съм човек от спорта, макар и директор вече осма година. Често говоря сред учениците и родителите за социалния феномен спорт. Това е най-възможната социалната форма да помогнем на нашите деца да овладеят част от тези агресивни състояния. В нашата гимназия успяваме да насочим учениците в определени спортове и ефектът е поразителен - агресивни и невъзпитани ученици", обясни училищният директор.

Николов уточни, че това е единственото време, в което можем да изключим децата от телефоните и таблетите. Резултатите са много добри на двигателно и съзнателно ниво, затова двигателната активност трябва да бъде насърчавана.

Директорът е на мнение, че с дисциплина и спорт могат да бъдат постигнати сериозни резултати в борбата с агресията.

"Агресията я има навсякъде. Ние комуникираме агресивно. Не можем да сложим всички училища под един знаменател. На майсторски клас всички колеги директори споделихме проблеми точно с агресията и дисциплината. Някои ученици са големи калпазани. Много по-лесно е този проблем да се обхване от детската градина и началното училище, за да идват в 8 клас със създадени навици", коментира Николов.

Каузата "Заедно за Стефи"

"Стефи има здравословен проблем. Тя е ученичка от 11 клас в нашето училище. Има нужда от много скъпо лечение в чужбина, в Турция. Ще струва над 100 хил. евро. Учениците се отнесоха с такова разбиране и подкрепа, успяхме да направим благотворителен базар и да съберем средства, с които Стефи вече замина за Турция. Направихме и благотворителен концерт", сподели училищният директор.

Ако и вие искате да помогнете на Стефи, можете да направите на следната банкова сметка:

Банка: Алианц Банк България

IBAN: BG63BUIN95611000739742

BIC: BUINBGSF

Получател: Фондация Павел Андреев

Основание: Стефани Людмилова

Гледайте видеото с целия разговор.