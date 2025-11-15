IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Ахмед Доган стана почетен председател на АПС, ще бъде оперативен

Партията "Алианс за права и свободи" беше официално учредена

15.11.2025 | 16:23 ч. Обновена: 15.11.2025 | 16:23 ч. 16
Снимка: БГНЕС

Партията "Алианс за права и свободи" беше официално учредена и избра своите органи. 

Ахмед Доган бе избран за „почетен председател с оперативни функции“.

Съпредседатели ще бъдат Танер Али, Димитър Николов, Хаири Съдъков и Самир Али.

„На по-младите даде съпредседателски места. Така ще бъде до регистрацията, която трябва да се случи в законовите рамки“, каза Танер Али, който оглавяваше Инициативния комитет, и заместник-председател на парламентарната група.

Централно оперативно бюро ще бъде в състав от 17 души с ръководител Ахмед Доган.

До септември догодина ще се проведе първата официална конференция на АПС.

