Премиерът Росен Желязков отговори на критики, отправени от президента Румен Радев, който по-рано днес каза, че назначението на Румен Спецов за особен управител на “Лукойл” е противоконституционно.

"Това, което се случва в света, е един предвестник на това как ще се развиват взаимоотношенията на планетата - тежка конкуренция в икономиката и военен аспект, така че подобни ситуации, които ще застрашават различни страни и континенти, ние сме един от тези примери, заедно с редица други европейски държави, като резултат от войната в Украйна, санкциите имат за цел прекратяване на войната", обясни Желязков.

"Всеки трябва да си следва компетенциите, съгласно Конституцията. Ако президентът счита, че приетите от НС текстове, той има конституционното право да го прати в КС за проверка. Всички други коментари са в сферата на политиката", каза той.

"Това, което българското правителство спокойно, професионално, тихо, без излишни емоции и политически декларации, постигна бе да убедим американската администрация, че ние ще можем да спазваме правилата за това войната да не се финансира от групата на "Лукойл" в България", обясни премиерът.

“На всеки шест месеца се разглежда темата за замразените руски активи. Така се преценява доколко са постигнати целите. През април пак ще искаме дерогация за отлагане на прилагането на санкциите срещу "Лукойл" у нас. Всички други сценарии, базирани на предположения, не са на дневен ред на правителството. Ще уважаваме правовия ред, инвестиционната среда и ще опитаме да минимизираме с всички средства потенциалните опасности от евентуален арбитражен спор”, обясни Желязков.

Особен управител

Премиерът е на мнение, че Румен Спецов притежава дългогодишен опит като контролен орган, което ще му помогне за заемане на длъжността особен управител. "Пазарът на горивата ще остане спокоен. Цената им се определя от международната цена на петрола. Българският пазар ще функционира нормално и плавно, гарантираме, че рафинерията ще продължи да работи. Санкциите имат много ясна цел - прекратяване на войната в Украйна", добави той.

"Предстоят много предизвикателни дни, седмици и месеци пред рафинерията, изтъкна Желязков. Министър-председателят посочи, че е важно да бъде осигурена навременната доставка на нефт, да има безпрепятствени процеси по преработката и дистрибуцията.

“Разчитам, че особеният управител и екипът, който ще подбере, чрез предпоставките, които са предвидени в закона, ще внесе необходимото успокоение", изтъкна Желязков. Премиерът също така изрази надежда, че Руската федерация ще се вслуша в гласа на разума и ще спре огъня. Той беше категоричен, че докато войната продължава в Украйна, санкциите от страна на Европейския съюз и от страна на САЩ ще продължат все повече да затягат примката.