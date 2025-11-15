Мартин Димитров: Можеше да се намери по-подходяща кандидатура от Спецов

Депутатът от ПП-ДБ Мартин Димитров коментира пред Нова тв назначаването на Румен Спецов за особен управител на “Лукойл”. В рамките на вчерашния ден страната ни получи и дерогация.

“Можеше да се намери по-подходяща кандидатура за особен управител на "Лукойл" от Румен Спецов”, на мнение е Димитров и добави, че е трябвало да има конкурс.

“Има достатъчно време за това. Отговорността е изцяло на управляващите и те, според мен, отлагат проблема. Трябва да има национален план”, каза още депутатът от ПП-ДБ.

Попитан дали се очаква поскъпване на горивата у нас, Димитров отговори, че има достатъчно механизми, но властта действа по друг начин - на парче.

Народният представител каза още, че идеята да се национализира “Лукойл” не е добра.

Бюджет

"Бих описал бюджетът с думите: това е най-левичарският бюджет. Тези хора харчат като луд с картечница. 52 млн. лева на ден заеми. Това никога не е било", подчерта Димитров и каза, че този бюджет ни вкарва в гръцки или румънски сценарии.

"Внесли сме 30 конкретни мерки, които са предложени като законопроекти. Трябва да се вземат мерки за ограничаване на разходите", обясни Димитров и добави, че вотът на недоверие е опция за опозицията.

Депутатът от ПП-ДБ заяви, че управляващите трябва спешно да се откажат от увеличаването на данъците и от харченето на средства през държавни фирми.