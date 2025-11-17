Благомир Коцев е преместен от ареста в затовра?

Благомир Коцев е преместен от ареста в затвора, затова днес е бил избарн кмет за един ден на Варна. Това съобщи Стела Николова в профила си във Facebook.
Ето какво пише тя:
Благомир Коцев е преместен от ареста в затвора, за да не може да подписва документи и така да управлява Варна.
Без да е отстранен по законов ред, прокуратурата го отстранява от поста му де факто.
Очевидно не им стиска да внесат искане в съда за отстраняването му и го правят по "втория" начин.
Европейският съд по правата на човека ще се диви на изпълненията на нашата праСОВЪДна система.
Нямате дъно!
В следваща публикация Николова добавя:
Кметът Коцев вече има обвинителен акт. Следствието приключи и той не може да повлияе на разследването, но вместо да му бъде променена мярката за задържане, той е преместен в затвора, което било обичайната практика, за това за днес Варна има и.ф. кмет Снежана Апостолова.
В бюджета на държавата за Варна няма почти нищо.
Случайност?
Не мисля!
В бюджета на държавата за Варна няма почти нищо.
Случайност?
Не мисля!
Както софиянци трябваше да са наказани, че са избрали Терзиев/ по Борисов/ , така наказват и варненци, защото си искат обратно властта да нахранят техните фирми и да разпределят баницата.