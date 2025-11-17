Варненска иновация: Кмет за един ден

Зам.-кметът Снежана Апостолова изпълнява функциите на кмет на Варна днес, съобщиха от пресцентъра на Общината. Заповедта е издадена от Благомир Коцев. Тя е на основание чл. 39, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация за платен годишен отпуск на кмета за днешната дата. Копие от заповедта е изпратена до областния управител, председателя на Общинския съвет и до кметовете на районните администрации.

Кметът на Варна Благомир Коцев бе задържан на 8 юли 2025 г. От тогава до 11 ноември функциите изпълняваше заместникът му Павел Попов. На 12 ноември той съобщи на пресконференция, че Благомир Коцев вече ще бъде кмет на Варна от ареста. Ден по-късно Софийската градска прокуратура внесе обвинителен акт в Софийски градски съд по делото срещу Коцев.

Според информация по делото обвиняемите са изисквали процент от обществени поръчки да бъде връщан към тях. Въпреки мярката за неотклонение, Коцев обяви, че възнамерява да продължи да изпълнява функциите си като кмет дистанционно.

Според адвокат Людмил Рангелова това е невъзможно. Обявеното от Коцев намерение да ръководи Община Варна от ареста предизвика бурни реакции. Според Рангелов това е юридически и технически невъзможно. „Правомощията на кмета са толкова много, че той ежедневно трябва да обработва огромно количество документи. В ареста няма условия за кабинет, видеовръзка или постоянна комуникация”, заяви той.

Предстои насрочване на разпоредително заседание.