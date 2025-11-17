Връзката между Кайли Дженър и Тимъти Шаламе е сериозна

Продължава да се появява нова информация за отношенията между Кайли Дженър и Тимъти Шаламе. В началото на миналата седмица се появиха слухове, че те са се разделили. После това беше отречено и източник на "People" каза, че са щастливи.

29-годишният актьор не се появи на партито по случай 70-ия рожден ден на майката на Кайли - Крис Дженър. А там имаше доста знаменитости. Това подхрани слуховете, че нещата между актьора и Дженър куцат.

Но сега се казва, че Тимъти просто е бил зает - затова не е дошъл. В момента той се снима в третата част на филма "Дюн".

"Тимъти не беше на партито на Крис, защото той снима 2 огромни проекта точно сега и работи. Той беше на снимачната площадка на "Дюн", но той и Кайли си говорят по FaceTime всеки ден", коментира източник на "Us Weekly".

Той добавя, че отношенията между звездите са много сериозни.

"Всеки ги обожава заедно и той дори е много присъстващ в живота на децата, което прави Кайли толкова щастлива. Всичко върви добре и Кайли уважава това, че той работи наистина здраво сега и има голям момент в кариерата си", обяснява още източникът.

