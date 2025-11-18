Комисиите в НС приеха проектобюджетите на ДОО, НЗОК и Бюджет 2026

Необсъден от Съвета за тристранно сътрудничество и внесен в парламента със закъснение – първият бюджет в евро вече е предмет на дебати в Народното събрание.

План-сметката влезе за обсъждане в парламентарните комисии. Депутатите от Бюджетната комисия приеха на първо четене парите на държавата. Нито един от опозицията не подкрепи финансовата рамка.

Разговорите от числа се превърнаха в политическа битка. Докато синдикатите харесват план-сметката, работодателите отново се обявиха против нея и я нарекоха "порочна".

Разписаните параметри в бюджета

Заложено е увеличаване на пенсионната вноска с 2%. Минималната работна заплата ще е 620 евро, а от юли пенсиите на всички се увеличават с между 7 и 8% по швейцарското правило. Така минималната става 346 евро.

Разписано е увеличение на данък дивидент - от 5 на 10%.

В план сметката е предвидено за служителите на МВР и за военнослужещите автоматично увеличение на заплатите с 12% през 2026 г.

Предвиден е и икономически растеж от 2,7%, дефицит 3 на сто и нов държавен дълг до 10,44 млрд. евро. Това е първият бюджет на България в евро.

Бюджетът за Касата за 2026 година е рекорден - 5,571 млрд. евро. Изглежда повече пари ще има за хоспитализации, лекарствени продукти и медицински дейности.

Запазва се здравната вноска в размер на 8%.

Обещаните 260 млн. евро ще бъдат разпределени така, че заплатата на лекар със специалност да не пада под тази на специализант.

„Средствата, които са отделени като целева субсидия от държавата чрез трансфер към Националната здравноосигурителна каса, ще бъдат използвани само и единствено за възнаграждения, разписани в Закона за лечебните заведения“, заяви Костадин Ангелов, председател на Комисията по здравеопазване, ГЕРБ-СДС.

Въпреки това, механизмът за разпределение на средствата все още не е ясен.

„Не сме наясно с механизма, който на този етап се предлага, за да бъдат обезпечени такива заплати. За мен фактът, че ние търсим някакви пари, с които да гарантираме някакви заплати, означава безспорно признание, че сектор „Здравеопазване“ не е финансиран в достатъчна степен“, коментира Свилена Димитрова от Българската болнична асоциация.

На една маса седнаха синдикати и работодатели

Първите подкрепиха финансовата рамка.

"Тази политика по доходите не е проинфлационна, а стимулира растежа", каза вицепрезидентът на КНСБ Любослав Костов.

"Това, което взриви нашите прагове на търпимост, е реализираната промяна на данъчно-осигурителния модел", изтъкна председателят на АИКБ Румен Радев.

Финансовият министър защити план-сметката.

"Проектът на бюджета за 2026 година е възможният бюджет. Да си припомним за автоматизма, който беше въведен през 2023 година с минималната работна заплата", подчерта Теменужка Петкова.

От БНБ обясниха че с оглед на влизането в Еврозоната държат бюджетът да отразява ценовата стабилност.

Мнението на депутатите

"Първо обещахте да не увеличавате данъците и го направихте, това е ужасен сигнал към бизнеса", смята Мартин Димитров от ПГ на ПП-ДБ.

В сряда бюджетът ще се разгледа в още 12 парламентарни комисии. Този петък предстои бюджетът да влезе и на първо четене в пленарната зала.

Вижте повече в репортажа на Аксения Мирчева.