Полицията разкри шивашки цех, произвеждал имитации на популярни детски дрехи

Полицията в Димитровград разкри шивашки цех, произвеждал имитации на защитени марки детски дрехи, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Хасково.
Първоначално икономическите полицаи извършили проверка на търговско помещение на ул. "Петър Парапанов", стопанисвано от 51-годишен мъж.
Там били установени част от 1075-те текстилни артикули. Останалите 955 детски пижами с надписи и лога на световни търговски марки били намерени в шивашки цех.
Стоките са иззети. Започнало е досъдебно производство, допълват от полицията.