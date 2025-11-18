IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 53

Полицията разкри шивашки цех, произвеждал имитации на популярни детски дрехи

Стоките са иззети, започнало е досъдебно производство

18.11.2025 | 11:08 ч. Обновена: 18.11.2025 | 11:14 ч. 1
Снимка: БГНЕС, архив

Снимка: БГНЕС, архив

Полицията в Димитровград разкри шивашки цех, произвеждал имитации на защитени марки детски дрехи, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Хасково. 

Първоначално икономическите полицаи извършили проверка на търговско помещение на ул. "Петър Парапанов", стопанисвано от 51-годишен мъж.

Там били установени част от 1075-те текстилни артикули. Останалите 955 детски пижами с надписи и лога на световни търговски марки били намерени в шивашки цех. 

Стоките са иззети. Започнало е досъдебно производство, допълват от полицията.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

шивашки цех Димитровград ОДМВР-Хасково детски дрехи
Новини
Виж всички новини
Крими
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem