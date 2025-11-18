Скъпа техника и безценен архив са откраднати при дързък обир в студиото на „Чинари“

Дързък обир е извършен в звукозаписното студио на ансамбъл "Чинари" в центъра на София. Крадецът е заснет от охранителните камери, докато спокойно се движи из сградата и изнася техника и архивни материали. По случая е образувано досъдебно производство, а извършителят се издирва от полицията.

Сред откраднатото най-ценен е видеоархивът на ансамбъла, липсва и архивен материал, свързан с ансамбъл "Гоце Делчев".

"Реално ние нямаме никакъв материал… нито суров, нито материал, който някъде е запазен", каза пред БНТ директорът на ансамбъл "Чинари" Асен Павлов.

От ансамбъла призовават всеки, който е закупил или му е предлагана външна памет, SSD карти или подобна техника, да подаде сигнал. Анонимността е гарантирана.

Камерите в сградата показват как мъжът разбива входната врата на студиото и прекарва около 20 минути вътре. Той успява да откачи компютър, да прибере външни дискове, звукови карти, безжични микрофони и други устройства. Част от техниката е била натъпкана в калъф за скъп музикален инструмент.

Според хореографа Калоян Павлов мъжът вероятно е рецидивист с множество провинения. "Извършителят очевидно е действал целенасочено, въпреки че в сградата няма обозначения за студио. Човекът е информиран къде да отиде… по никакъв начин в сградата няма знак, че има студио."

Охрана в сградата има само в делнични дни. Въпреки това крадецът се е движил необезпокояван, без да крие лицето си.

"В момента за нас най-важно е съдържанието на дисковете. Не техниката, а информацията. Надяваме се тя да не е унищожена", добавиха от ансамбъл "Чинари".

Твърди се, че същата вечер крадецът е направил опит да предложи част от откраднатите дискове и техника в заложна къща, но те не са били изкупени.

Полицията работи активно по случая, а от ансамбъла вярват, че извършителят ще бъде разпознат и задържан скоро. Най-голямата надежда остава поне част от уникалния архив да бъде възстановена.