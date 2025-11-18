Стягат четири протеста срещу синя и зелена зона в София

Граждани се организират за протести срещу увеличението на цените и разширението на синя и зелена зона в София във фейсбук групата "Против разширяването на зоните и вдигането на цените им".

Предстоят 4 протеста през тази седмица срещу превръщането на София в платен паркинг и увеличаването на цените, пишат организаторите.

На страницата призовават областният управител на София да върне закона за повторно гласуване, а общинските съветници, които са го подкрепили да променят позицията си, ако не искат да изгубят избирателите си.

"Нашите квартали са дом, не зона!

Не сме в центъра, но ни третират като такива. Искат да ни натоварят със зелена зона, да плащаме за мястото пред домовете си — а ние просто искаме справедливост и спокойствие.

Не искаме да плащаме, когато отидем на разходка с децата в парка", пише един от посетителите на сайта.

Протестите са:

На 20.11 (четвъртък) от 15 часа в Студентски град - кръстовището при УНСС и Студентска поликлиника;

На 20.11(четвъртък) от 16 и 30 часа пред Столична община;

На 22.11( събота) - Сборен пункт в 11:20 ч. на бензиностанция "Шел", преди моста "Чавдар". От 12:00 ч. до 15:00 ч. с жива верига от хора, ще се блокира цялото кръстовище преди моста "Чавдар" - бул. 'Владимир Вазов", ул. "Ильо Войвода", ул. "Черковна";

На 23.11(неделя) от 13 часа пред Столична община.

Какво се променя

От 5 януари 2026 цените в синя и зелена зона стават съответно 2 и 1 евро. В момента цената на за един час престой е в синя зона е 2 лева, а в зелена 1 лев. Също така винетният стикер за живущи в синя зона става 150 евро, а в зелена - 100- отново двойно покачване. Част от зелената зона става синя, а зелената зона се разширява:

-Синя зона стават: площад "Македония“ около Руски паметник, "Крива река“, "Иван Вазов“, долната част на "Лозенец“ между "Канала“ и "Свети Наум“, долната част на "Яворов“, "Оборище“ между "Ситняково“ и "Канала“.

-Зелена зона стават: "Банишора“, "Лагера“ и южните квартали до бул. "Тодор Каблешков“, голяма част от район "Слатина“ ("Редута“ и "Гео Милев“), "Изток“, "Изгрев“, "Дианабад“, част от "Студентски град“, част от район "Подуяне“.

Поскъпва двойно и служебните абонаменти, поставянето на скоба, услугата "паяк".

Реакции

Според Диана Русинова и "Европейския център за транспортни политики" (ЕЦТП) "решението за 100% увеличение на цената за платено почасово паркиране в София мина границата на обществената търпимост и партньорство между местната власт и гражданите". Центърът ще оспори решението на Столичния общински съвет в съда. Жалба в административния съд се закани да подаде и Мая Манолова от Изправи се. БГ.