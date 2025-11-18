IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 138

На Ким Кардашиян ѝ е по-добре без гадже

Свикнала да е сама

18.11.2025 | 21:50 ч. 7
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Ким Кардашян споделя, че ходенето по срещи и намирането на гадже ѝ се струва все по-малко привлекателно след развода ѝ.
На 45-годишната риалити звезда ѝ става все по-комфортно - без мъж в живота ѝ. Колкото по-дълго е необвързана, толкова повече свиква с това и не иска връзка.

"Става ти наистина комфортно, колкото по-дълго си необвързан. Става ти наистина комфортно да бъдеш необвързан и мисълта да споделяш легло или ТВ сериалите си с някой друг, става все по-малко и все по-малко привлекателна, защото свикваш с твоите си начини", коментира тя в предаването "The Kardashians"'.

Още за любовния ѝ живот четете в teenproblem.net

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

звезди Ким Кардашян самота без гадже
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem