На Ким Кардашиян ѝ е по-добре без гадже

Ким Кардашян споделя, че ходенето по срещи и намирането на гадже ѝ се струва все по-малко привлекателно след развода ѝ.

На 45-годишната риалити звезда ѝ става все по-комфортно - без мъж в живота ѝ. Колкото по-дълго е необвързана, толкова повече свиква с това и не иска връзка.

"Става ти наистина комфортно, колкото по-дълго си необвързан. Става ти наистина комфортно да бъдеш необвързан и мисълта да споделяш легло или ТВ сериалите си с някой друг, става все по-малко и все по-малко привлекателна, защото свикваш с твоите си начини", коментира тя в предаването "The Kardashians"'.

Още за любовния ѝ живот четете в teenproblem.net