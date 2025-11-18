MI5 предупреждава за риск от китайски шпионаж

Депутатите и членовете на Камарата на лордовете са били предупредени от MI5, че са изправени пред значителен риск от шпионаж от страна на Китай. Председателят на Камарата на общините сър Линдзи Хойл и неговият колега в Камарата на лордовете, лорд Макфол, разпространиха ново "предупреждение за шпионаж“, издадено от службите за сигурност, съобщава BBC.

В писмо до депутатите сър Линдзи заяви, че китайските държавни участници са "безмилостни“ в опитите си да "се намесват в нашите процеси и да влияят на дейността в Парламента“.

Той каза, че Министерството на държавната сигурност (MSS) в Китай "активно се свързва с хора в нашата общност“ и че искат "да съберат информация и да положат основите за дългосрочни взаимоотношения, използвайки професионални сайтове за работа в мрежа, агенти за набиране на персонал и консултанти, действащи от тяхно име“.

В предупреждението на MI5 се казва, че "фалшиви профили“ се обръщат към целите, за да "работят като консултанти на свободна практика, създаващи геополитически доклади“.

В него се посочват конкретно два профила в LinkedIn, които се използват от името на MSS.

В предупреждението се казва, че те действат като "ловци на глави за набиране на граждански персонал“, набирайки лица, работещи в британската политика за MSS, и търсят "непублична и вътрешна информация“.

Други елементи на шпионажа, описани в предупреждението на MI5, включват пътувания до Китай с изцяло платени разходи и плащане за информация чрез пари в брой или криптовалута.

Твърди се, че целите включват "служители на парламента, икономисти, служители на мозъчни тръстове, геополитически консултанти и тези, които работят заедно с [правителството], включително депутати и членове на Камарата на лордовете“.

Министърът на сигурността Дан Джарвис скоро ще се обърне към Камарата на общините относно мерките, които правителството предприема за борба с китайския шпионаж.

Бившият лидер на Консервативната партия сър Иън Дънкан Смит заяви, че предупреждението показва, че Китай заема "агресивна позиция“, която пробива дупка през всички тези нелепи глупости“ за това дали Китай е заплаха за националната сигурност на Обединеното кралство.

"Трябва да бъдем много, много по-бдителни“, каза той.