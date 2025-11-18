Бени сподели трогателни кадри от сватбата му със Селена СНИМКИ

Бени Бланко очевидно още не е свалил розовите очила след сватбата си със Селена Гомес - но как би могъл след такова събитие?

Почти два месеца след като се ожениха, 37-годишният продуцент сподели в Instagram 11 нови снимки от сватбения им уикенд, които досега не сме виждали.

Появиха се на 17 ноември, придружени от простичко, но силно обещание към 33-годишната му съпруга: „Обещавам да те обичам завинаги.“

Под звуците на „Be My Baby“ на The Ronettes Бланко показа най-интимните моменти от церемонията им, която се проведе на 27 септември в Санта Барбара. Първият кадър ги улавя прегърнати плътно — но той не беше единственият, който обсипа Гомес с любов в този ден. На друга снимка Селена стиска ръката на близката си приятелка, Тейлър Суифт, която я гледа с открито, почти детско възхищение.

Суифт е била с нея в импровизираната шатра за подготовка преди церемонията — разкри Гомес в Instagram на 6 октомври. В клип от този момент Тейлър не може да повярва на очите си.

„Сериозна ли си?“, пита тя, докато приближава телефона си към булката. „Какво? Само я вижте. О, Боже! О, Боже!“, продължава изпълнителката на „Father Figure“, напълно запленена от приятелката си в булчинския й вид.

Сред най-сантименталните неща, които Бланко сподели, беше и стилно рамкирано послание — избродирано в синьо върху бяла дантелена кърпичка от бабата и дядото на Гомес.

„Момичето на Нана и Папа (баба и дядо), в сватбения й ден, желанието ни за теб е живот, изпълнен с любов и щастие! Някой да те обича и пази така, както ние го правим. Наздраве за вашия приказен щастлив край! Обичаме те най-много!“, гласи посланието, завършващо с датата на сватбата.

Бланко показа и визии, които не бяха виждани досега — включително буреносно сини каубойски ботуши с флорален мотив от Lucchese и цялостен деним сет, покрит с мъниста.

Стайлистката му Клое Бадауи разкри пред E! News, че за сватбения уикенд той е носил четири специално създадени визии, включително „диско каубой“ сет. А в ботушите му се е криел трогателен жест от Гомес.

„Селена беше написала специално послание отвътре. Казах му: "Тези ботуши ще ги пазиш цял живот. Децата ти ще ги видят. Това е момент за спомен — да го направим както трябва!“, сподели Бадауи в края на септември.

Постът на Бланко идва само дни след като Гомес разказа как минават първите месеци от брака им.

„Засега е направо като сън. И знам, че ще има и върхове, и спадове, но той е най-прекрасният човек, с когото бих искала да ги преживея“, призна звездата от „Убийства в сградата“ („Only Murders in the Building“) в интервю за Зейн Лоу за Apple Music на 13 ноември.