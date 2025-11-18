Зимната ваканция тази година по-скъпа с до 10%

Увеличение между 8 и 10 процента на зимната почивка в хотелите 4 и 5 звезди прогнозира главният експерт в Института за анализи и оценки в туризма Константин Занков. Засега видима разлика в малките семейни хотели няма. Там цените остават същите.

Колко ще ни струва зимната ваканция?

В предаването “България сутрин” Занков съобщи, че за планираната тази година ски ваканция трябва да си подготвим същия бюджет за миналата година плюс 5-10% отгоре. Има огромна разлика в цените при местата за настаняване, както и в различните курорти.

"Ски ваканцията е за туристи с по-висок бюджет. За уикенд започваме минимум от 500 лв.", подчерта експертът. По думите му стана ясно, че в последните години се наблюдават по-чести почивки за по-кратки периоди. “Няма я вече толкова стандартната ски ваканция от 7 дни. Хотелите предлагат атрактивни цени за делник и по-високи за уикенд, обясни Занков и добави, че българските скиори избират основно родните ски курорти: "Имаме курорти за всеки вкус и всеки джоб".

Зимният сезон в България

Пред Bulgaria ON AIR Занков обясни, че за старта на зимния сезон се очакват повече чужденци. Миналата година сме завършили с малко над 2 млн. туристи, основно от Западна Европа и съседни балкански държави.

8-и декември и Коледните празници

Специалистът добави, че места за Коледа и Нова година все още се намират, а на пазара все още има атрактивни предложения. Занков добави, че първи са се резервирали по-малките хотели и къщи за гости.

Масово хотелите се стремят да предложат пакет от три нощувки. Има хотели, които предлагат много добро обслужване - туристически продукт на световно ниво, но има и такива, които предлагат посредствено качество на принципа "ден година храни", предупреди Занков.

Той отбеляза, че резервациите за студентския празник на 8 декември вървят добре. Най-много са записванията за Банско и Боровец, а цените нямат особена разлика спрямо миналата година.

Гледайте видеото с целия разговор.