ООН ще гарантира 1/3 от от нужната продоволствена помощ през 2026 г.

Световната продоволствена програма (WFP) на ООН обяви, че ще може да помогне най-много на около една трета от близо 318-те милиона души в света, които ще се нуждаят от хранителна помощ през 2026 г., поради липса на достатъчно финансиране, съобщава Франс прес.

“Според Глобалните перспективи за 2026 г. на Световната продоволствена програма 318 милиона души ще се сблъскат с критична ситуация на глад или дори по-лоша през идната година, което е двойно повече в сравнение с цифрата, регистрирана през 2019 г.“, подчертава в комюнике агенцията на ООН, базирана в Рим.

Според Световната продоволствена програма “намаляването на международното хуманитарно финансиране“ ще я принуди да "концентрира хранителната си помощ към около една трета от нуждаещите се или 110 милиона души, на приблизителна стойност 13 милиарда долара“.

Агенцията на ООН отчита, че според настоящите й прогнози за финансиране “може да получи само около половината“ от необходимата сума.

“Светът е изправен пред няколко едновременни ситуации на глад в Газа и в някои райони на Судан. Това е напълно неприемливо в 21 век“, изрази съжалението си Синди Маккейн, генерален директор на Световната продоволствена програма, която е цитирана в съобщението.

Световната продоволствена програма и Организацията по прехрана и земеделие на ООН (ФАО) вече предупредиха, че милиони хора по света могат да се сблъскат с глад или риск от глад, а 16 критични зони са изправени пред остра продоволствена несигурност, сред които Хаити, Мали, Палестина и Судан, като ситуацията се влошава.

Финансирането на хуманитарната помощ е “на недостатъчно ниво“, сочи съвместният доклад на двете органи на ООН, занимаващи се с прехраната и земеделието.



“Световната продоволствена криза не показва признаци на затихване през 2026 г., тъй като конфликтите, екстремните метеорологични явления и икономическата нестабилност вероятно ще доведат до нова година на сериозна продоволствена несигурност“, добави Синди Маккейн. / БТА