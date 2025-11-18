Теменужка Петкова: Нивото на ДДС през следващите години ще е без промяна

Най-голямата тежест от разходите за отбрана ще падне върху бюджета през 2027 година, обясни министърът на финансите Теменужка Петкова пред ресорната комисия в парламента, където депутатите от обсъждат на първо четене финансовата рамка за следващата година и финансово-структурния план за следващите няколко години.

Бюджет 2026 година е изчислен с дефицит от 3% от брутния вътрешен продукти и потенциален нов дълг от 10,5 милиарда евро.

3,6 милиарда евро е планираният дефицит за догодина, което заедно с рефинансирането на стария дълг многократно надхвърля планирания нов потенциален дълг от 10,5 милиарда евро, съобщи БНР.

"Рефинансиране на падежиращ дълг - 1,4 милиарда евро, за придобиване на дялове и акции - 1,2 милиарда евро, други финансиращи операции - 0,9 милиарда евро, и инструментът SAFE, който е заемен инструмент (европейски механизъм за военната индустрия - бел. ред. ) и той е на стойност 3,2 милиарда евро - той също е включен в лимита за дълга за 2026 година", посочи министърът на финансите.

Теменужка Петкова определи бюджет 2026 като "възможен", а на въпрос дали само догодина ДДС ще остане на настоящото си равнище, финансовият министър гарантира запазването на нивото на косвения данък през следващите няколко години.

От БНБ предупредиха, че дефицитът е "на ръба" и не е препоръчителен. Подуправителят Петър Чобанов посочи:

"Съветът, който даваме винаги, е да не сме отвъд този ръб, а напротив - да положим някакви усилия за повишаване на ефективността, които да доведат до по-нисък дефицит, който да отговаря и на икономическото развитие", каза Чобанов.

Бизнесът и синдикатите се сблъскаха в позициите си по отношение на доходите, но и от двете страни на социалния диалог се чуха критики, че финансовата рамка за догодина е проинфлационна.