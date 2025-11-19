Страхът от санкции спъва петролните потоци между Русия и Китай

Разширяващите се санкции срещу китайските пристанища и рафинерии задушават потоците от руски и ирански петрол към най-големия вносител в света, въпреки че нововъзникващите решения показват, че забавянето може да е краткотрайно, пише Bloomberg.

Големите държавни преработвателни компании са спрели покупките на ESPO, суровия петрол, който съставлява по-голямата част от китайския внос от Русия, след санкциите на САЩ срещу производителите „Роснефт“ и „Лукойл“. Акциите на Вашингтон срещу нефтения терминал Риджао , който обработва около една десета от вноса на суров петрол в Китай, също ограничават иранските потоци.

А някои частни рафинерии, които обикновено са по-толерантни към риска, когато става въпрос за закупуване на чувствителен петрол, също избягват сорта от руския Далечен изток. Тяхната предпазливост идва след като Европейският съюз и Обединеното кралство включиха в черния списък на Shandong Yulong Petrochemical Co. , т.нар. „чайник“, който беше основен купувач на руски петрол.

Взето заедно, всичко това създаде необичайно ниво на безпокойство на пазара.

Нервозността сред китайските купувачи идва, тъй като индийските рафинерии също намаляват покупките си от руски петрол, което показва, че усилията на Запада да лиши Кремъл от средства за войната му в Украйна най-накрая дават резултат. Устойчивостта на вече в черния списък пристанища, като Дондзякоу в провинция Шандонг, обаче предполага, че може да има възобновяване на потоците без строг контрол и прилагане.

Китайският внос на руски суров петрол по море може да спадне с 500 000 до 800 000 барела на ден този месец, или с до две трети от нормалните нива, според оценка на фирмата за анализи в индустрията Rystad Energy AS. Междувременно притокът от Иран може да спадне с 200 000 до 400 000 барела на ден, или с до 30%.

Китайският внос на ирански петрол, за който Риджао е ключов вход, остава нисък, след като пристанището беше санкционирано през октомври заради връзките му с производителя от Персийския залив. Вече високите запаси в Шандонг и липсата на квоти за внос на петрол сред частните рафинерии също намаляват търсенето на тези барели, според Vortexa.

Това доведе до нарастване на количеството ирански суров петрол, съхранявано в морето, до почти 48 милиона барела в края на миналата седмица, най-много от повече от две години, според Kpler. Около 40% от този петрол се намира в Сингапурския проток, а подобен дял е в Жълто и Южнокитайско море, съобщи фирмата за анализ на данни.

Според търговци, сега има излишък от ESPO, който се предлага с отстъпка от 4 долара за барел спрямо референтните цени за доставки в Китай. Това е увеличение спрямо разликата от 50 цента в края на октомври.

Подобни цени биха могли да бъдат твърде примамливи за някои китайски рафинерии,

които може да прибегнат до изпитания метод за изключване на транспондерите и извършване на доставки от кораб до кораб, за да прикрият произхода на суровия петрол, който купуват.

Пристанището Дондзякоу се очертава и като канал за чувствителен суров петрол. То беше санкционирано от САЩ през август, което повиши рискове за всички търговци, корабособственици и финансисти, за които се установи, че са замесени в използването му. След краткотрайно ограничаване на потоците обаче, сега то отново обработва големи обеми ирански суров петрол, което предполага, че възможността все още надвишава потенциалните разходи за някои купувачи.

Настоящият спад в покупките на руски и ирански петрол може да се дължи отчасти и на недостига на квоти за внос за частните рафинерии с наближаването на края на годината. Това може да ги накара да поискат от правителството повече.

"Дори ако бъдат предоставени допълнителни квоти, някои китайски рафинерии вероятно ще възприемат „подход на изчакване“ към руските покупки, за да видят колко стриктно ще се прилагат санкциите, каза Джианан Сун , анализатор в индустриалната консултантска компания Energy Aspects Ltd. „Ще е необходимо време, за да се утвърдят нови канали за обществени поръчки и вериги за доставки.“

