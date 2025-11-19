Най-накрая: Футболните ни национали с първа победа в квалификациите

Българският национален отбор по футбол спечели с 2:1 срещу Грузия в последната среща от Световните квалификации в група „Е“.

Георги Русев в 10-ата минута откри резултата, а Филип Кръстев в 24-ата направи преднината още по-убедителна. Лука Лочошвили върна едно попадение в 88-ата минута за гостите.

Така българите все пак записаха първи три точки, но въпреки това остават на последното 4-о място в групата.

И двата тима са без шансове да се класират за Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико и играят освен за честта си, и за по-добро положение при жребия за следващите квалификации. Грузия преди мача имаше три точки, с колкото и остава. За България първите точки донесе победа за първи път от 12 месеца и помогна да бъде избегнат негативен рекорд с давност 91 години.

