Над 30 ранени при руска атака с дронове срещу Харков

Сред ранените са деца на възраст между 9 и 13 години, както и 17-годишно момиче

19.11.2025 | 07:25 ч. 3
Снимка: Reuters

Над 30 души бяха ранени при руска атака с дронове срещу Харков тази нощ, предаде Укринформ, като се позова на ръководителя на областната военна администрация Олег Синегубов.

Той написа в "Телеграм", че в резултат на масираното нападение срещу втория по брой на населението украински град са пострадали най-малко 32 човека. Сред ранените са деца на възраст между 9 и 13 години, както и 17-годишно момиче.

Шестима от пострадалите са настанени в болница.

Третият по брой на населението украински град - Одеса, също е атакуван с дронове, съобщи по-рано председателят на областната военна администрация Олег Кипер.

В няколко руски области е обявена опасност от нападения с безпилотни летателни апарати, предаде ТАСС, като се позова на регионалните власти.

Две летища в Южна Русия - Геленджик и Краснодар, са въведени временни ограничения за излитане и кацане на самолети, съобщава БТА.

