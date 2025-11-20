Захари Дамянов: Карате киокушин продължава да бъде търсен спорт сред младежите

Тази седмица се навършват 10 години от историческата победа на сенсей Захари Дамянов - абсолютната световна титла по карате киокушин, спечелена в Япония на 22 ноември 2015 г.

"Особеното на този форум е, че Световното първенство без категории се провежда веднъж на четири години. Тогава форумът беше със 192-ма души. Играхме три дни. Играх осем срещи", припомни той в "България сутрин".

Според сенсей Дамянов, постоянството и целенасочеността му през годините са му помогнали.

"Тогава като състезател не съм вярвал толкова много, защото това Световно първенство се провежда от 75-та година и до момента, в който ставам световен шампион - шампиони са ставали седем пъти японци, двама бразилци, един руснак", каза той.

По думите му подготовката е и физическа, и психическа, но не може да стане без подходящия екип.

Сенсей Дамянов, освен опит като състезател, трупа такъв и като треньор на Националния отбор по карате киокушин.

"На 11-13 декември ни предстои Световно първенство с отбора на Българската карате киокушин федерация. Съветвам младите, когато искат нещо, да го преследват, да са дисциплинирани, отдадени. В моята зала има голям интерес. Карате киокушин продължава да бъде популярен и търсен спорт сред младежите и подрастващите. Предстои ни друго голямо мероприятие - SENSHI 29 във Варна на 6 декември. Ще има 12 битки, ще участвам петима българи", обяви той, като допълни, че ще бъде и инструктор, и рефер.

Тенденцията за българските бойци в SENSHI е в положителна насока, категоричен е гостът.