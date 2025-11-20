Цончо Ганев поиска оставките на Караджов и на шефовете на БДЖ

Умишлено се води БДЖ до фалит и аз бях свидетел на това нещо, каза заместник-председателят на Народното събрание и на партия „Възраждане“ Цончо Ганев пред журналисти в парламента, след като се върна от работно посещение в Китай. В Китай бях свидетел как не искат да привлекат инвеститори, които да минават и да работят през нас, поясни той.

Ганев посочи, че случилото се там е "обидно за България". Той обясни, че е получил покана от китайска страна, след като ден преди заминаването вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов е отказал да замине на среща с китайския вицепремиер и министър на транспорта в Сиан. Той в събота отказва да пътува, защото имал „бюджет да приема на първо четене“, каза Ганев.

Другият въпрос е защо Атанас Зафиров - "шеф на асансьор в МС, отказва да отиде като заместник министър-председател". Той също беше поканен, но отказа, посочи още Ганев.

По неговите думи умишлено се прави всичко възможно България да не получава инвестиции с една цел – да бъде ликвидирано БДЖ, да бъдат докарани до фалит всички предприятия, свързани с инфраструктурата, след което да бъдат разпродадени и унищожени.

Когато пристигнах в Китай, между първия и втория полет, се оказва, че там са и шефът на БДЖ холдинга, на железопътната инфраструктура и шефът, който отговаря за пристанищата в страната, обясни още той. Според Ганев Министерството на транспорта им забраняват да участват в оперативните работни срещи с всички ръководни фактори в Китай. Нашият посланик пред очите ми сигурно загуби няколко минути от живота си, за да се чуди какво и как да оправдава – първо отсъствието на вицепремиерите и второ - бойкотирането на пристигналите, каза Ганев.

Заместник-председателят на ПГ на „Възраждане" е категоричен, че Гроздан Караджов е унижил китайската страна като не е приел да отиде лично. „И спряха от участие тези, които са пратени там, и се оказаха едни туристи, които умишлено са накарани да не коментират абсолютно нищо и да пренасочат бизнеса от Китай към частни корпоративни интереси", добави той и съобщи, че посланикът ни в Китай и представители на българския бизнес са станали свидетели.

Той обясни още, че на среща с китайския вицепремиер и българските представители шефът на БДЖ холдинга е казал на китайската страна, че е по-добре да се обърнат към частния бизнес за преминаване на китайски товарни влакове през България.

За пореден път бяхме дискриминирани и смазани пред чуждите ни партньори, само защото са решили, че трябва да унищожат БДЖ, допълни Цончо Ганев.

Той попита и коя от институциите в България е дала отрицателно становище за това да има директен полет между България и Китай.

„Искаме още днес оставката на министъра на транспорта, оставката на шефа на холдинга, оставката на шефа на ЖП инфраструктурата, оставката на този, който отговаря за пристанищата и най-вече оставката на цялото правителство", заяви още той.

