За своя сметка държавата премахва незаконния колектор върху реката в Елените

Държавата ще премахне за своя сметка незаконния колектор върху речното корито във ваканционно селище Елените. Причината за това е, че към момента не е установен извършителят на корекцията.

От ДНСК уверяват, че няма да бъдат засегнати сгради. Целта е възстановяване на естественото течение на реката и намаляване на риска от бъдещи инциденти. Въпреки това част от собствениците на имоти в курорта остават притеснени за сигурността на жилищата си.

Премахването на колектора няма да започне бързо заради редица процедури. То може да започне едва след конструктивно обследване на обектите, разположени върху трасето на реката, включително и хотел "Негреско".

"Това е един много дълъг процес. Огледи трябва да се направят, изчисления на самата конструкция, как би могла да бъде запазена тази сграда, защото тя е законна сграда. Тя има строителни книжа - това искам да стане ясно. ДНСК никога не е издавала заповеди за премахване на сгради, които имат строителни книжа.", казва инж. Лиляна Петрова, началник на ДНСК, пред БНТ.

"Заповедта в момента не е адресирана до никой. И най-вероятно при така стеклите се обстоятелства ще се наложи държавата да извърши това премахване. Държавата си е на мястото и няма да се поколебае да отстрани последствията от незаконосъобразните действия."

Незаконният колектор увеличава риска от ново бедствие, реката буквално изчезва под бетона. Колекторът е трябвало да поеме огромните водни маси, стичащи се от планината.

Заповедта на ДНСК може да се обжалва в срок от 14 дни.