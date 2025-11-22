IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Физиогномист: Усмивката е социална маска, появила се еволюционно

Валерия Цимбал: Лицето може да издаде всичко за нас

22.11.2025 | 13:18 ч. 1

Физиогномистът Валерия Цимбал разказва какво е физиогномика и може ли да “видим” истината за човек в неговото лице. 

В съботното издание на предаването “България сутрин” Цимбал сподели, че лицето може да издаде всичко.

“Дългият голям нос показва, че човекът изисква все повече знание и дълбочина. Най-лесно се манипулира през очите. Носът никога не може да ни излъже - той е от най-дълбоките и най-древните сетива", коментира Цимбал .

Пред Bulgaria ON AIR тя обясни, че правилно се избира най-подходящият партньор за нас, когато е без парфюм, с естествената му миризма - ако ни е комфортно, когато го помиришем, това е нашият човек.

По думите ѝ усмивката е социална маска, която се е появила еволюционно.

"Когато веждите са изтънени - човекът се опитва да контролира своята природа", каза експертът физиогномист.

Цимбал добавя, че хората с голяма челюст са стресово устойчиви, имат качествена самоирония и не спират да се борят.

"Мъжете с хлътнали очи излъчват повече мъжка енергия", добавя експертът.

Гледайте видеото с целия разговор. 

 

Физиогномист лице разкриване на тайни усмивка еволюция Bulgaria ON AIR Валерия Цимбал
