Борисов поискал ГЕРБ в ОИК-Варна да блокира свалянето на Коцев като кмет

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е поискал представителите на партията в ОИК-Варна да гласуват "против" прекратяването на мандата на кмета Благомир Коцев.

Борисов не иска служебна победа в морския град.

За да бъде прекратен мандатът на Коцев са нужни 18 гласа. Без подкрепата на ГЕРБ в Общинската избирателна комисия този брой не може да бъде събран.

Извънредното заседание на комисията е насрочено за неделя, за да се разгледат сигналите за прекратяване на мандата на арестувания кмет. Заседанието е свикано след края на работния ден в петък, след като Коцев бе прехвърлен от Софийския затвор в този във Варна.

Коцев беше задържан и обвинен за корупция преди повече от четири месеца. Оттогава вече имаше опити той да бъде отстранен от поста си.

В момента Коцев работи от ареста. Едно от последните му решения оттам беше за цената на билетчето за пътуване с градски транспорт в морската столица, което след 1 януари 2026 г. стане от 2 лв. на 1 евро.