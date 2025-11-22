IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 63

Борисов поискал ГЕРБ в ОИК-Варна да блокира свалянето на Коцев като кмет

Извънредното заседание на комисията е насрочено за утре

22.11.2025 | 17:12 ч. Обновена: 22.11.2025 | 17:13 ч. 31
БГНЕС

БГНЕС

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е поискал представителите на партията в ОИК-Варна да гласуват "против" прекратяването на мандата на кмета Благомир Коцев.

Борисов не иска служебна победа в морския град.

За да бъде прекратен мандатът на Коцев са нужни 18 гласа. Без подкрепата на ГЕРБ в Общинската избирателна комисия този брой не може да бъде събран.

Извънредното заседание на комисията е насрочено за неделя, за да се разгледат сигналите за прекратяване на мандата на арестувания кмет. Заседанието е свикано след края на работния ден в петък, след като Коцев бе прехвърлен от Софийския затвор в този във Варна.

Свързани статии

Коцев беше задържан и обвинен за корупция преди повече от четири месеца. Оттогава вече имаше опити той да бъде отстранен от поста си. 

В момента Коцев работи от ареста. Едно от последните му решения оттам беше за цената на билетчето за пътуване с градски транспорт в морската столица, което след 1 януари 2026 г. стане от 2 лв. на 1 евро.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

ГЕРБ Варна кмет Благомир Коцев
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem