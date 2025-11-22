IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 58

Желязков: Подкрепяме усилията на Тръмп за траен мир в Украйна

Украйна и САЩ започват преговори в Швейцария за край на войната

22.11.2025 | 16:22 ч. 17
БГНЕС

БГНЕС

Приветстваме и подкрепяме усилията на Доналд Тръмп за постигане на справедлив, траен и устойчив мир в Украйна. Това написа в социалната мрежа Х премиерът на България Росен Желязков.

Свързани статии

Припомняме, че Украйна и САЩ започват преговори в Швейцария за начини за прекратяване на войната. Това се случи, след като Доналд Тръмп даде на Киев по-малко от седмица, за да одобри план от 28 точки за прекратяване на близо 4-годишната война.  

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

войната в Украйна САЩ Доналд Тръмп
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem