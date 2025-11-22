Желязков: Подкрепяме усилията на Тръмп за траен мир в Украйна

Приветстваме и подкрепяме усилията на Доналд Тръмп за постигане на справедлив, траен и устойчив мир в Украйна. Това написа в социалната мрежа Х премиерът на България Росен Желязков.

Припомняме, че Украйна и САЩ започват преговори в Швейцария за начини за прекратяване на войната. Това се случи, след като Доналд Тръмп даде на Киев по-малко от седмица, за да одобри план от 28 точки за прекратяване на близо 4-годишната война.