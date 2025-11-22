ПП: Ще има незаконно заседание и освобождаване на Коцев

“Продължаваме промяната” има съмнение, че се готви спешно освобождаване на Благомир Коцев от поста кмет на Варна.

В социалните мрежи от партията пишат, че утре ще има "незаконно" заседание на общинската избирателна комисия в морската столица, на което да разгледат сигнали за предсрочното освобождаване на Коцев поради невъзможност да изпълнява работата си.

В отговор на разпространените твърдения с позиция до медиите от Общинската избирателна комисия във Варна отричат твърденията и се позовават на Изборния кодекс.

Коцев беше задържан и обвинен за корупция преди повече от четири месеца. От тогава вече имаше опити той да бъде отстранен от поста си.

В средата на ноември Коцев си върна функциите на кмет и започна да работи от ареста.

"Това е последният епизод от сериала за свалянето на Благомир Коцев от поста кмет на Варна, след като го обвиниха от двама свидетели, от които се оказа, че единият бил заплашван, другият чул нещо", заяви и. ф. кмет на Варна - Снежана Апостолова.

