BGONAIR Live
Новини Днес

ПП: Ще има незаконно заседание и освобождаване на Коцев

ОИК-Варна отрича твъденията и се позовава на ИК

22.11.2025 | 14:54 ч. 3

“Продължаваме промяната” има съмнение, че се готви спешно освобождаване на Благомир Коцев от поста кмет на Варна.

В социалните мрежи от партията пишат, че утре ще има "незаконно" заседание на общинската избирателна комисия в морската столица, на което да разгледат сигнали за предсрочното освобождаване на Коцев поради невъзможност да изпълнява работата си. 

В отговор на разпространените твърдения с позиция до медиите от Общинската избирателна комисия във Варна отричат твърденията и се позовават на Изборния кодекс. 

Коцев беше задържан и обвинен за корупция преди повече от четири месеца. От тогава вече имаше опити той да бъде отстранен от поста си. 

В средата на ноември Коцев си върна функциите на кмет и започна да работи от ареста.

"Това е последният епизод от сериала за свалянето на Благомир Коцев от поста кмет на Варна, след като го обвиниха от двама свидетели, от които се оказа, че единият бил заплашван, другият чул нещо", заяви и. ф. кмет на Варна - Снежана Апостолова.

Вижте повече в репортажа на Bulgaria ON AIR.

