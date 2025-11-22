Кампанията събира книжки за библиотеки в детските градини във Велико Търново

И тази година във Велико Търново се провежда кампанията "Заедно даряваме детски книжки". Целта е да бъдат създадени малки библиотеки във всяка детска градина в общината. В деня на четенето, който е част от европейската инициатива READ. for Real., бивши възпитаници и родители влязоха в групите, за да прочетат на децата част от дарените книги.

Родители четат на деца

Веселина е бивш възпитаник на детска градина "Слънце“. Включва се в инициативата, за да насърчи децата към четене на книги и да ги откъсне от електронните устройства.

"Книгите, това са бъдещето за един човек и ако човек няма културата не бих казала, че е възпитан човек. На децата трябва да се подаряват книжки, а не електронни неща", сподели Веселина Кавръкова.

"Призовавам всички родители - четете приказки на децата си. Те са изключително полезни за тях, тъй като развиват тяхното въображение и фантазия. Обогатяват техния речников запас, учат ги на емпатия, състрадание, приятелство", убедена е Вивиан Легкоступ.

Кампанията "Заедно даряваме детски книжки" има за цел да изгради мини библиотека във всяка детска градина.

"Кампанията на този етап върви много добре, имаме огромен интерес от множество дарители, включително и хора извън Велико Търново. Днес имаше огромен интерес от родители, които дойдоха за да почетат във всяка група на техните деца и на техните приятелчета", каза организаторът на кампанията Борис Китанов.

По-малко от 10 дни до края на кампанията

"В детските градини на община Велико Търново всеки ден има родители, които даряват детски книжки. Очаквам и институциите да се включат. Остават по-малко от 10 дни до края на кампанията, така, че призовавам всички, които не са го направили, да го направят", заяви директорът на ДГ "Слънце“ Албена Генчева.

През миналата година кампанията на сдружение "Заедно можем всичко“ събра над 4000 детски книжки, които бяха разпределени в 25-те детски градини в общината.

Тази година мини библиотеките ще бъдат обогатени, а всички дарители включили се в инициативата ще бъдат наградени по време на голям концерт на 3 декември в театъра във Велико Търново.

Вижте повече в репортажа на Bulgaria ON AIR