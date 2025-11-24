Пази си място: Мъж постави пред дома си антипаркинг колчета без разрешение

14 нормативни нарушения установиха проверяващите екипи на Звено „Инспекторат“ и Група „Общинска полиция“ в Стара Загора през третата ноемврийска седмица на 2025 г. Статистиката на редовния седмичен бюлетин отбелязва още 635 броя глоби с фиш на стойност 20 лева, съобщават от Общината.

При най-интересния случай е установено, че мъж е монтирал пред своя частен дом на улица в града два броя антипаркинг колчета, без да се е сдобил с необходимото разрешително. По този начин старозагорецът е нарушил чл. 8 от Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора

Още едно подобно действие е извършено миналата седмица - на ул. „Тодор Стоянович“ в Стара Загора отново мъж е поставил саморъчно антипаркинг скоба с цел да си запази самостоятелни участъци за престой и паркиране без разрешение от страна на общината.



Сред установените нарушения има и четири такива за управление на електрически тротинетки на забранени за това места в града.