IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 69

Пази си място: Мъж постави пред дома си антипаркинг колчета без разрешение

Случаят е от Стара Загора, мъжът е глобен

24.11.2025 | 14:22 ч. 10
Снимка: Община Стара Загора

Снимка: Община Стара Загора

14 нормативни нарушения установиха проверяващите екипи на Звено „Инспекторат“ и Група „Общинска полиция“ в Стара Загора през третата ноемврийска седмица на 2025 г. Статистиката на редовния седмичен бюлетин отбелязва още 635 броя глоби с фиш на стойност 20 лева, съобщават от Общината.

При най-интересния случай е установено, че мъж е монтирал пред своя частен дом на улица в града два броя антипаркинг колчета, без да се е сдобил с необходимото разрешително. По този начин старозагорецът е нарушил чл. 8 от Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора

Още едно подобно действие е извършено миналата седмица - на ул. „Тодор Стоянович“ в Стара Загора отново мъж е поставил саморъчно антипаркинг скоба с цел да си запази самостоятелни участъци за престой и паркиране без разрешение от страна на общината.
 
Сред установените нарушения има и четири такива за управление на електрически тротинетки на забранени за това места в града. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Стара Загора община Стара Загора нарушение паркиране
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem