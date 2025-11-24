IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Туск: Мирният план за Украйна не трябва да подкопава сигурността на Европа

Втори ден преговори между САЩ и Украйна в Женева продължават

Премиерът на Полша Доналд Туск направи изявление, в което сподели, че нито едно споразумени, отнасящо се до Украйна, не бива да подкопава сигурността на Полша и Европа.

“Обратното, то трябва да ги укрепва”, заяви Туск, цитиран от Ройтерс.

САЩ и Украйна продължават преговорите си в Женева, за да намерят взаимноприемлив мирен план, след като Вашингтон и Киев приеха да променят американското предложение.

Украйна и европейските ѝ съюзници го сметнаха за изпълняващо всички желания на Кремъл. / БТА

