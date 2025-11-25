12 съдии от София и Варна са се съгласили да бъдат ad hoc прокурор

Върховният касационен съд (ВКС) публикува актуален списък с 12 съдии, одобрен от Общото събрание на Наказателната колегия на съда, от

В него влизат двама апелативни и 10 окръжни магистрати, както следва: Георги Ушев – Софийски апелативен съд;Маргаритка Шербанова – Софийски апелативен съд; Мирослава Тодорова – Софийски градски съд; Петя Крънчева – Софийски градски съд; Даниела Борисова – Софийски градски съд; Атанас Атанасов – Софийски градски съд; Антон Урумов – Софийски градски съд; Тони Гетов – Софийски градски съд; Вилислава Ангелова – Софийски градски съд; Деян Денев – Окръжен съд-Варна; Асен Попов – Окръжен съд-Варна; Петър Петров – Окръжен съд-Варна.

Съдия Даниела Талева от Софийския градски съд беше първият магистрат, избран на случаен принцип да разследва главния прокурор. Жребият бе изтеглен на 7 юли 2023 г. между 22 съдии, които бяха одобрени по новата процедура, приета с промените в НПК и ЗСВ, пред медиите и в присъствието на заместник-председателя на Върховния касационен съд Лада Паунова. След това Даниела Талева бе назначена за прокурор от Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. Талева предстои да бъде освободена от длъжност на 7 декември т.г., което налага и изборът на нов прокурор, който да разследва главния прокурор и/или заместниците му при извършено престъпление от общ характер.

Според законовата разпоредба Общото събрание на Наказателната колегия на ВКС одобрява списъка от действащи съдии на длъжност съдия във Върховния касационен съд от Наказателната колегия или с ранг на съдия във ВКС от наказателните отделения на апелативните и окръжните съдилища, които последните седем години преди включването им в списъка са работили като съдии по наказателни дела. Измежду тях, при необходимост, на случаен принцип се разпределя преписката при наличие на законен повод за започване на разследване срещу главния прокурор или негов заместник.

На 12 ноември Прокурорската колегия на ВСС взе решение, че от 7 декември Даниела Талева няма да е прокурор, разследващ главния прокурор и/или неговите заместници, поради изтичане на мандата ѝ. След 7 декември тя ще заема старата си позиция - съдия в Софийския градски съд.