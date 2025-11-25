US служител твърди: Украйна ще се съгласи с плана на Тръмп

Украинската делегация се е съгласила с условията на САЩ за прекратяване на войната с Русия.

"Украинците са се съгласили с мирното споразумение“, каза американският служител пред ABC News и добавя: "Има някои дребни детайли, които трябва да бъдат уточнени, но те са се съгласили на мирно споразумение"

Министърът на армията на Съединените щати Дан Дрискол проведе тайни разговори в понеделник с руска делегация в Абу Даби, OAE, за да проследи преговорите с Украйна в Женева този уикенд, целящи да придвижат мирния процес в Украйна напред, заяви американски служител пред ABC News.

Неразкритите досега разговори с руската делегация в понеделник са следствие на преговорите, проведени в Женева през миналия уикенд между САЩ и Украйна, и са поредният индикатор, че новата инициатива на САЩ за рестартиране на мирния процес в Украйна напредва.

Срещата се състоя след разговорите на Дрискол с Украйна през уикенда в Женева, целящи да се даде тласък на мирния процес, според американски служител.

"Късно в понеделник и през целия вторник, секретар Дрискол и екипът му водиха разговори с руската делегация за постигане на траен мир в Украйна“, заяви подполковник Джефри Толбърт, говорител на американската армия.

"Разговорите вървят добре и ние оставаме оптимисти. Секретар Дрискол е в тясно сътрудничество с Белия дом и междуведомственото звено на САЩ, докато тези разговори напредват", добавя той

Нито Украйна, нито Русия са потвърдили официално присъствието на своите делегации в Абу Даби.

Както вече е ясно 28-точковият мирен план, представен от САЩ на Украйна в Женева, е съкратен до 19 точки. Сред условията вече не се коментира въпроса за амнистията за действия, извършени по време на войната, както и ограничения върху бъдещия размер на украинската армия.

Късно снощи във видео, публикувано в социалните мрежи украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е необходима още работа по плана, който беше преработен този уикенд.

След разговорите този уикенд руски представители заявиха, че не са получили актуализации за това какво е било обсъдено в Женева и какви ревизии са били направени след разговорите между американски и украински представители.

Продължаващите преговори се провеждат на фона на брутални нощни бомбардировки в Киев, като руски ракети нанасят разрушения върху жилищни сгради.